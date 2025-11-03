В Нижнем Тагиле пьяный водитель протаранил три автомобиля и перевернулся. Фото

В отношении виновника аварии составлен административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Автомобиль нарушителя помещен на спецстоянку. По факту ДТП проводится проверка. Госавтоинспекция призвала граждан сообщать по телефонам 112 или 102 о случаях, когда нетрезвые люди садятся за руль, поскольку своевременный звонок может предотвратить трагедию.