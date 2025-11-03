Человек погиб в лобовом столкновении автомобиля с автобусом под Ростовом

В Ростовской области вечером в понедельник, 3 ноября, при столкновении легкового автомобиля с автобусом погиб человек. Об этом сообщают в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.
— Авария произошла в 18:10 на трассе между поселками Большая Мартыновка и Красноармейским в Семикаракорском районе, — уточнили в Госавтоинспекции. — По предварительным данным, 54-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» выехал на полосу встречного движения. На встречном курсе двигался автобус «Ситрак» под управлением 55-летнего водителя. Столкновение транспортных средств произошло лоб в лоб.
В результате ДТП водитель «Лады Гранты» погиб на месте происшествия.
Уточняется, что в междугороднем автобусе, следовавшем по маршруту «Ростов-на-Дону — село Заветное», в момент аварии находились 42 пассажира. К счастью, никто из них не пострадал.
— В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи. Они проводят все необходимые мероприятия и выясняют точные обстоятельства случившегося.
