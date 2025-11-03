Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Человек погиб в лобовом столкновении автомобиля с автобусом под Ростовом

Под Ростовом водитель легковушки погиб в ДТП с автобусом 3 ноября.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области вечером в понедельник, 3 ноября, при столкновении легкового автомобиля с автобусом погиб человек. Об этом сообщают в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

— Авария произошла в 18:10 на трассе между поселками Большая Мартыновка и Красноармейским в Семикаракорском районе, — уточнили в Госавтоинспекции. — По предварительным данным, 54-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» выехал на полосу встречного движения. На встречном курсе двигался автобус «Ситрак» под управлением 55-летнего водителя. Столкновение транспортных средств произошло лоб в лоб.

В результате ДТП водитель «Лады Гранты» погиб на месте происшествия.

Уточняется, что в междугороднем автобусе, следовавшем по маршруту «Ростов-на-Дону — село Заветное», в момент аварии находились 42 пассажира. К счастью, никто из них не пострадал.

— В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи. Они проводят все необходимые мероприятия и выясняют точные обстоятельства случившегося.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!

Читайте также.

Женщина и ребенок погибли в ДТП с грузовиком на трассе в Ростовской области.