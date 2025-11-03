Человек погиб в лобовом столкновении автомобиля с автобусом под Ростовом

— Авария произошла в 18:10 на трассе между поселками Большая Мартыновка и Красноармейским в Семикаракорском районе, — уточнили в Госавтоинспекции. — По предварительным данным, 54-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» выехал на полосу встречного движения. На встречном курсе двигался автобус «Ситрак» под управлением 55-летнего водителя. Столкновение транспортных средств произошло лоб в лоб.