ДТП с детской командой хоккеистов произошло под Волгодонском, есть погибшие

Под Волгодонском произошло тройное дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, в котором находилась детская команда хоккеистов. Два человека погибли на месте аварии, сообщают очевидцы.

По словам очевидцев сильно повреждены две легковушки.

«Тройное ДТП с микроавтобусом, в котором ехала детская команда хоккеистов, под Волгодонском. Два человека скончались на месте», — сообщает telegram-канал Don Mash.

Согласно информации очевидцев, наиболее серьезные повреждения получили два легковых автомобиля. Именно в этих машинах находились погибшие.