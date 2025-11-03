ДТП с детской командой хоккеистов произошло под Волгодонском, есть погибшие

По словам очевидцев сильно повреждены две легковушки.
Под Волгодонском произошло тройное дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, в котором находилась детская команда хоккеистов. Два человека погибли на месте аварии, сообщают очевидцы.
«Тройное ДТП с микроавтобусом, в котором ехала детская команда хоккеистов, под Волгодонском. Два человека скончались на месте», — сообщает telegram-канал Don Mash.
Согласно информации очевидцев, наиболее серьезные повреждения получили два легковых автомобиля. Именно в этих машинах находились погибшие.