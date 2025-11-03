Mash: Квадрокоптер пробил окно квартиры дома в Подмосковье

Квадрокоптер DJI Mavic 3 пробил окно квартиры на 15-м этаже жилого дома в подмосковных Химках. Об этом в понедельник, 3 ноября, сообщил Mash.
По данным авторов канала, на частном беспилотнике не было никаких взрывчатых средств.
— Вследствие удара никто не пострадал. Оператора «птички» ищут правоохранители, — передает Telegram-канал.
Официального подтверждения этой информации не поступало.
2 ноября в поселке Сосновом Туапсинского района обломки украинского беспилотника упали на жилой дом, повредив несколько квартир на третьем этаже. В результате падения обломков в окнах здания выбило стекла. По предварительным данным, при падении частей дрона никто их жильцов не пострадал.
В ночь с 23 на 24 октября в подмосковном Красногорске украинский дрон врезался в дом на бульваре Космонавтов. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, беспилотник влетел прямо в одну из квартир, расположенных на 14-м этаже здания. В результате атаки украинских войск были повреждены несколько квартир, выбиты окна и остекление балконов.