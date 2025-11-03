Mash: Квадрокоптер пробил окно квартиры дома в Подмосковье

В ночь с 23 на 24 октября в подмосковном Красногорске украинский дрон врезался в дом на бульваре Космонавтов. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, беспилотник влетел прямо в одну из квартир, расположенных на 14-м этаже здания. В результате атаки украинских войск были повреждены несколько квартир, выбиты окна и остекление балконов.