Вучич: в Сербии объявлены досрочные парламентские выборы

В Сербии пройдут досрочные парламентские выборы по требованию оппозиции. Об этом сообщил президент страны Александар Вучич.

Вучич заявил, что согласился на требования оппозиции провести выборы.

«Уважая требования блокирующих, представляющих собой значительное меньшинство в нашей стране, мы пойдем им навстречу. И выборы состоятся досрочно», — заявил Вучич изданию Srbija Danas.

По его словам, голосование состоится до истечения текущего срока полномочий парламента, который заканчивается в декабре 2027 года. Точные даты определят позднее.

Ранее в Белграде в ходе антиправительственного митинга участники акции подожгли палатку сторонников Вучича и ранили одного сотрудника полиции. Около здания парламента произошли столкновения между оппозиционерами и проправительственными активистами.