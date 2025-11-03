Вучич: в Сербии объявлены досрочные парламентские выборы

Вучич заявил, что согласился на требования оппозиции провести выборы.
В Сербии пройдут досрочные парламентские выборы по требованию оппозиции. Об этом сообщил президент страны Александар Вучич.
«Уважая требования блокирующих, представляющих собой значительное меньшинство в нашей стране, мы пойдем им навстречу. И выборы состоятся досрочно», — заявил Вучич изданию Srbija Danas.
По его словам, голосование состоится до истечения текущего срока полномочий парламента, который заканчивается в декабре 2027 года. Точные даты определят позднее.
Ранее в Белграде в ходе антиправительственного митинга участники акции подожгли палатку сторонников Вучича и ранили одного сотрудника полиции. Около здания парламента произошли столкновения между оппозиционерами и проправительственными активистами.