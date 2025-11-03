Ричмонд
МИД Италии вызвал посла России

МИД Италии вызвал российского посла в Риме Алексея Парамонова. Об этом сообщили РИА Новости в итальянском внешнеполитическом ведомстве.

Факт приглашения посла в МИД Италии подтвердили в российской дипмиссии.

«МИД вызвал посла России в Италии», — сказал собеседник агентства. Факт приглашения дипломата подтвердили в российской дипмиссии в Риме.

Ранее глава итальянского МИД Антонио Таяни выступил с опровержением утверждений президента Украины Владимира Зеленского относительно предполагаемой угрозы появления российских БПЛА в Италии. По мнению министра, подобные высказывания носят характер неоправданной драматизации обстановки. Таяни призвал украинскую сторону воздерживаться от голословных заявлений, если Киев намерен продолжать получать содействие со стороны Рима.

