В Рыльске после удара ВСУ произошло аварийное отключение электроснабжения

В Рыльске Курской области после удара ВСУ по подстанции произошло аварийное отключение электроснабжения.

Источник: Reuters

Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«Под отключение света попало свыше 16 тыс. потребителей в Рыльском, а также Глушковском и Кореневском районах, которые запитаны от рыльской подстанции», — написал он в Telegram-канале.

По словам губернатора, специалисты в ближайшее время начнут устранять последствия атаки.

Ранее в селе Кирилловка Климовского района Брянской области украинский дрон атаковал мужчину на скутере.

