В Рыльске после удара ВСУ произошло аварийное отключение электроснабжения

Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
«Под отключение света попало свыше 16 тыс. потребителей в Рыльском, а также Глушковском и Кореневском районах, которые запитаны от рыльской подстанции», — написал он в Telegram-канале.
По словам губернатора, специалисты в ближайшее время начнут устранять последствия атаки.
Ранее в селе Кирилловка Климовского района Брянской области украинский дрон атаковал мужчину на скутере.
