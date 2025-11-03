В результате атаки ВСУ на подстанцию в Курской области произошло отключение электричества

В результате удара Вооруженных сил Украины по подстанции в городе Рыльске Курской области произошло аварийное отключение электроэнергии, затронувшее более 16 тысяч потребителей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, перебои с электроснабжением зафиксированы не только в Рыльском районе, но и в соседних Глушковском и Кореневском районах, которые получают питание от поврежденной подстанции.
Хинштейн заверил, что энергетические службы уже приступили к ликвидации последствий атаки, а ситуация находится на его личном контроле.
Ранее сообщалось, что российские военные сбили за сутки 365 дронов ВСУ.
