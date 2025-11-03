Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В результате атаки ВСУ на подстанцию в Курской области произошло отключение электричества

В результате удара Вооруженных сил Украины по подстанции в городе Рыльске Курской области произошло аварийное отключение электроэнергии, затронувшее более 16 тысяч потребителей.

В результате удара Вооруженных сил Украины по подстанции в городе Рыльске Курской области произошло аварийное отключение электроэнергии, затронувшее более 16 тысяч потребителей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, перебои с электроснабжением зафиксированы не только в Рыльском районе, но и в соседних Глушковском и Кореневском районах, которые получают питание от поврежденной подстанции.

Хинштейн заверил, что энергетические службы уже приступили к ликвидации последствий атаки, а ситуация находится на его личном контроле.

Ранее сообщалось, что российские военные сбили за сутки 365 дронов ВСУ.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше