Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по подстанции в Рыльске Курской области. Об этом в понедельник, 3 ноября, сообщил глава региона Александр Хинштейн.
По словам губернатора, из-за этого в городе произошло аварийное отключение электроснабжения.
— Под отключение света попало свыше 16 тысяч потребителей в Рыльском, а также Глушковском и Кореневском районах, которые запитаны от рыльской подстанции, — добавил он в Telegram-канале.
В ближайшее время энергетики начнут устранять все последствия, которые спровоцировала атака украинской армии.
Система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за прошедшую неделю подавила 366 дронов ВСУ, которые атаковали мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.
1 ноября два человека также пострадали в результате атаки беспилотника на хутор Ленинаван в Мясниковском районе Ростовской области.