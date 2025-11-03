Бастрыкин потребовал отчет о расследовании дела подростковой ОПГ Сургута

«В Сургуте двое подростков напали на несовершеннолетнего, похитив принадлежавшее ему имущество, при этом один из фигурантов избил потерпевшего. В социальных медиа также сообщается о совершении обвиняемыми совместно с другими подростками иных противоправных действий в отношении иных несовершеннолетних. Бастрыкин поручил представить актуальный доклад о ходе расследования уголовного дела», — сообщается в telegram-канале ведомства.