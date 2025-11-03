ВСУ ударили по подстанции в Рыльске, без света остались более 16 тысяч человек

Украинские боевики атаковали подстанцию в городе Рыльск Курской области. В результате произошёл сбой в подаче электроэнергии, без света остались более 16 тысяч жителей Рыльского, Глушковского и Кореневского районов. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.