На Камчатке огромная волна едва не смыла в море автомобиль вместе с рыбаками

Ранее в Мурманской области во время шторма затонула туристическая лодка «Боец» с пассажирами. Согласно данным МЧС, капитан проигнорировал запрет и вывел людей на воду, чтобы показать им северных малых полосатиков (вид китов). Внезапно усилившийся ветер и волны почти потопили судно, оставив над поверхностью лишь нос. Само происшествие случилось в ноябре прошлого года, однако кадры ЧП недавно вновь разошлись в соцсетях.