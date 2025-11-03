Под Нижним Тагилом женщина погибла при опрокидывании квадроцикла

Водительница и пассажирка при поездке на квадроцикле не использовали шлемы.
Под Нижним Тагилом вблизи поселка Зональный погибла женщина, перевернувшись на квадроцикле с пассажиркой. Об этом сообщила Госавтоинспекция Свердловской области.
«41-летняя женщина, управлявшая квадроциклом, двигалась по полю со стороны ГСК “Колос-2” в сторону поселка Зональный, не справилась с управлением и допустила опрокидывание транспортного средства. В результате опрокидывания водитель от полученных травм скончалась на месте», — рассказало ведомство в своем telegram-канале.
Пассажирка квадроцикла, 50-летняя женщина, с травмами различной степени тяжести была доставлена в больницу № 1 Нижнего Тагила. В рамках проверки установлено, что погибшая водитель не имела прав. Также обе женщины не использовали мотошлемы.
Сотрудники ГИБДД составили схему ДТП, провели осмотр транспортного средства и местности. По факту происшествия назначен комплекс экспертиз, включая химико-токсикологическую для определения состояния водителя в момент аварии. Госавтоинспекция напоминает о необходимости строгого соблюдения Правил дорожного движения и использования защитной экипировки при управлении квадроциклом.