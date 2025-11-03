Под Нижним Тагилом женщина погибла при опрокидывании квадроцикла

«41-летняя женщина, управлявшая квадроциклом, двигалась по полю со стороны ГСК “Колос-2” в сторону поселка Зональный, не справилась с управлением и допустила опрокидывание транспортного средства. В результате опрокидывания водитель от полученных травм скончалась на месте», — рассказало ведомство в своем telegram-канале.