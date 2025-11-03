«Бьёт по голове и исчезает»: Маньяк и психбольная держат в страхе целый район Киева

В киевском районе Оболонь по ночам на женщин нападают сразу два человека — маньяк с молотком и психически больная женщина. Об этом сообщила местная жительница Татьяна Скрипка на своей странице в Facebook*. По её словам, жертв уже не меньше одиннадцати — все с тяжёлыми травмами головы находятся в больнице.