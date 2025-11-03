Хинштейн: ВСУ нанесли удар по подстанции в Рыльске

Вооружённые силы Украины нанесли удар по подстанции в Рыльске, проинформировал Александр Хинштейн.
Губернатор Курской области уточнил, что в результате удара зафиксировано аварийное отключение электроснабжения. По его словам, без света остались свыше 16 тысяч человек.
«Враг продолжает варварские удары по нашим энергообъектам. В городе Рыльске в результате удара врага по подстанции произошло аварийное отключение электроснабжения. Под отключение света попало свыше 16 тыс. потребителей в Рыльском, а также Глушковском и Кореневском районах, которые запитаны от рыльской подстанции», — написал он в Telegram.
Хинштейн отметил, что ситуация на контроле.
Напомним, в октябре часть Рыльска осталась без света и тепла в результате атаки со стороны ВСУ.
Ранее Хинштейн заявил, что на случай ударов Вооружённых сил Украины по энергоинфраструктуре Курской области разработан план «Б».