Хинштейн: ВСУ нанесли удар по подстанции в Рыльске

«Враг продолжает варварские удары по нашим энергообъектам. В городе Рыльске в результате удара врага по подстанции произошло аварийное отключение электроснабжения. Под отключение света попало свыше 16 тыс. потребителей в Рыльском, а также Глушковском и Кореневском районах, которые запитаны от рыльской подстанции», — написал он в Telegram.