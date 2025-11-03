В Ростовской области столкнулись автомобили и микроавтобус с детской хоккейной командой: есть погибшие

В Ростовской области в понедельник, 3 ноября, произошло ЧП. Смертельный инцидент случился при участии двух легковых автомобилей и микроавтобуса с детской хоккейной командой. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные источников из правоохранительных органов.
Известно, что в результате аварии погибли два человека. Они находились в легковых автомобилях. Инцидент, как утверждается, произошел под Волгодонском.
«Обстоятельства устанавливаются. Есть двое погибших, они находились в других машинах. Дети не пострадали», — рассказал собеседник агентства.
