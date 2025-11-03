Ричмонд
+17°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области столкнулись автомобили и микроавтобус с детской хоккейной командой: есть погибшие

Детская хоккейная команда попала в ДТП под Ростовом.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в понедельник, 3 ноября, произошло ЧП. Смертельный инцидент случился при участии двух легковых автомобилей и микроавтобуса с детской хоккейной командой. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные источников из правоохранительных органов.

Известно, что в результате аварии погибли два человека. Они находились в легковых автомобилях. Инцидент, как утверждается, произошел под Волгодонском.

«Обстоятельства устанавливаются. Есть двое погибших, они находились в других машинах. Дети не пострадали», — рассказал собеседник агентства.

Ранее скалолаз Аркадий Пурбуев попал в аварию на мотобайке. Всё произошло во время его отдыха в Таиланде с женой Ксенией. Аркадий Пурбуев находится в больнице.