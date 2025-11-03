Клинику в Нижнем Новгороде оштрафовали за предложение делать аборты без лицензии

Частная клиника в Нижнем Новгороде подверглась штрафу из-за предложений делать аборты без необходимой лицензии. Об этом в понедельник, 3 ноября, сообщил глава региона Глеб Никитин.
Медики предлагали медикаментозное прерывание беременности пациенткам без лицензии. Кроме того, они не направляли женщин на обязательную консультацию с психологом.
— Мы стараемся создать все условия для того, чтобы женщины решились на материнство. Разрабатываем меры поддержки, оказываем материальную, психологическую помощь не для того, чтобы частные клиники пренебрегали законом, — добавил губернатор в Telegram-канале.
Арбитражный суд области признал клинику виновной в грубом нарушении законодательства, после чего назначил штраф.
Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, в свою очередь, высказал мнение, что детей, зачатых в результате изнасилования, следует рожать и передавать на усыновление.
Настоятель Георгиевского храма в Нахабине Московской области иерей Павел Островский также призвал возбуждать уголовные дела в отношении женщин, которые прерывают беременность без согласия супруга.