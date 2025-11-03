Главный тренер футбольной команды скончался во время матча

На момент остановки игры гости вели со счетом 2:0. Жижович возглавил «Раднички 1923» в текущем году, до этого тренируя боснийские клубы «Зриньски» и «Слободу», а также албанский «Шкупи». В качестве игрока он выступал за «Зриньски», «Борац» и «Радник», дважды выигрывал Кубок Боснии и Герцеговины и провел два матча за сборную Боснии и Герцеговины.