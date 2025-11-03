Ричмонд
Главный тренер футбольной команды скончался во время матча

Главный тренер сербского футбольного клуба «Раднички 1923» Младен Жижович скончался во время гостевого матча чемпионата Сербии против команды «Младост».

Главный тренер сербского футбольного клуба «Раднички 1923» Младен Жижович скончался во время гостевого матча чемпионата Сербии против команды «Младост». Трагический инцидент произошел на 22-й минуте встречи, когда 44-летнему специалисту стало плохо.

Несмотря на оперативную медицинскую помощь, он умер по пути в больницу.

На момент остановки игры гости вели со счетом 2:0. Жижович возглавил «Раднички 1923» в текущем году, до этого тренируя боснийские клубы «Зриньски» и «Слободу», а также албанский «Шкупи». В качестве игрока он выступал за «Зриньски», «Борац» и «Радник», дважды выигрывал Кубок Боснии и Герцеговины и провел два матча за сборную Боснии и Герцеговины.

Ранее сообщалось, что микроавтобус с детской хоккейной командой попал в ДТП в Ростовской области.

