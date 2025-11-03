Мирный житель ранен после атаки дрона ВСУ на автомобиль в Валуйском округе

В Шебекино один беспилотник пробил крышу жилого дома, другой взорвался на парковке предприятия — пострадали два грузовика и легковая машина. В сёлах Сурково, Берёзовка и Зозули взрывами дронов выбило окна, сорвало кровлю и повредило заборы. Ещё один удар пришёлся по посёлку Октябрьский, где беспилотник сдетонировал на территории частного участка.