Пенсионерка пострадала в результате ДТП в Минске

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 79-летняя пенсионерка пострадала в результате ДТП, об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Сегодня около 20.00 вблизи дома № 8 по улице Леонида Беды 20-летний водитель автомобиля Renault совершил наезд на 79-летнюю пенсионерку. По предварительной информации, женщина пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода.
Минчанка получила телесные повреждения, ее доставили в учреждение здравоохранения для обследования.
На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Советского РУВД г. Минска. -0-