Пенсионерка пострадала в результате ДТП в Минске

Сегодня около 20.00 вблизи дома № 8 по улице Леонида Беды 20-летний водитель автомобиля Renault совершил наезд на 79-летнюю пенсионерку. По предварительной информации, женщина пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода.