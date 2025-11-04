Ричмонд
+17°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионерка пострадала в результате ДТП в Минске

Минчанка получила телесные повреждения, ее доставили в учреждение здравоохранения для обследования.

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 79-летняя пенсионерка пострадала в результате ДТП, об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сегодня около 20.00 вблизи дома № 8 по улице Леонида Беды 20-летний водитель автомобиля Renault совершил наезд на 79-летнюю пенсионерку. По предварительной информации, женщина пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода.

Минчанка получила телесные повреждения, ее доставили в учреждение здравоохранения для обследования.

На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Советского РУВД г. Минска. -0-