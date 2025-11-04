Автобус с детской хоккейной командой попал в смертельное ДТП под Волгодонском

Микроавтобус с детской хоккейной командой попал в ДТП в Ростовской области. Об этом в понедельник, 3 ноября, сообщили в правоохранительных органах.
На данный момент известно о двух погибших — они находились в других автомобилях.
— Информацию, предварительно, подтверждаем. Обстоятельства устанавливаются. Есть двое погибших, они находились в других машинах. Дети не пострадали, — цитирует заявление ТАСС.
В этот же день ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП с участием трех легковушек, произошедшем на Варшавском шоссе в Москве.
31 октября на улице Академика Королева в Москве, рядом с Останкинской башней, электробус столкнулся с автомобилем такси. В результате аварии пострадали люди.