Ричмонд
+17°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области загорелась электрическая подстанция после атаки ВСУ

Волгоградская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. На одной из электрических подстанций произошло возгорание. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Волгоградскую область атаковали беспилотники.

Волгоградская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. На одной из электрических подстанций произошло возгорание. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

«В ночь с 3 на 4 ноября силы ПВО отражают массированную атаку дронов на территорию Волгоградской области. Из-за упавших обломков загорелась площадь подстанции “Фроловская”. Все службы направлены на объект, пострадавших и разрушений нет», — заявил глава региона в официальном telegram-канале.