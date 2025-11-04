В Волгоградской области загорелась электрическая подстанция после атаки ВСУ

«В ночь с 3 на 4 ноября силы ПВО отражают массированную атаку дронов на территорию Волгоградской области. Из-за упавших обломков загорелась площадь подстанции “Фроловская”. Все службы направлены на объект, пострадавших и разрушений нет», — заявил глава региона в официальном telegram-канале.