Силы ПВО за 3,5 часа сбили 26 украинских БПЛА над территорией России

Силы противовоздушной обороны (ПВО РФ) за 3,5 часа ликвидировали 26 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом во вторник, 4 ноября, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Системы отработали по вражеским беспилотникам в период с 20:00 по 23:30 по московскому времени.
Так, 13 дронов уничтожили над территорией Волгоградской области, еще семь — над Ростовской областью.
Кроме того, по три БПЛА сбили над территориями Белгородской и Воронежской областями, добавили в Telegram-канале ведомства.
В этот же день украинская армия атаковала подстанцию в Рыльске Курской области. Из-за этого в городе произошло аварийное отключение электроснабжения.