Силы ПВО за 3,5 часа сбили 26 украинских БПЛА над территорией России

Системы отработали по вражеским беспилотникам в период с 20:00 по 23:30 по московскому времени.

Так, 13 дронов уничтожили над территорией Волгоградской области, еще семь — над Ростовской областью.

Кроме того, по три БПЛА сбили над территориями Белгородской и Воронежской областями, добавили в Telegram-канале ведомства.

В этот же день украинская армия атаковала подстанцию в Рыльске Курской области. Из-за этого в городе произошло аварийное отключение электроснабжения.

