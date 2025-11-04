Ричмонд
Российские силы ПВО уничтожили 26 украинских БПЛА за 3,5 часа

За вечер 4 ноября силы ПВО Минобороны РФ ликвидировали 26 украинских БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Над российскими регионами продолжают сбивать украинские дроны. За вечер 4 ноября силы противовоздушной обороны ликвидировали 26 беспилотников ВСУ. Об этом оповестили в пресс-службе Минобороны России.

Известно, что все дроны перехвачены в период с 20:00 до 23:30. большая часть беспилотников уничтожены над Волгоградской областью. Дроны также сбиты над территорией Ростовского, Воронежского и Белгородского регионов.

«С 20:00 до 23:30 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

За прошлую ночь силы ПВО Минобороны РФ ликвидировали 64 дрона ВСУ. Основной удар пришелся на Ростовскую и Саратовскую области, где было сбито по 29 единиц техники. Еще четыре беспилотника перехватили в небе над Волгоградской областью.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше