Российские силы ПВО уничтожили 26 украинских БПЛА за 3,5 часа

Над российскими регионами продолжают сбивать украинские дроны. За вечер 4 ноября силы противовоздушной обороны ликвидировали 26 беспилотников ВСУ. Об этом оповестили в пресс-службе Минобороны России.
Известно, что все дроны перехвачены в период с 20:00 до 23:30. большая часть беспилотников уничтожены над Волгоградской областью. Дроны также сбиты над территорией Ростовского, Воронежского и Белгородского регионов.
«С 20:00 до 23:30 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
За прошлую ночь силы ПВО Минобороны РФ ликвидировали 64 дрона ВСУ. Основной удар пришелся на Ростовскую и Саратовскую области, где было сбито по 29 единиц техники. Еще четыре беспилотника перехватили в небе над Волгоградской областью.