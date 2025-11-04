Убитую в съемной квартире Челябинска пятилетнюю девочку разрезали по частям

«Тело ребенка, после того как мать сказала что съезжает со съемной квартиры, обнаружила не хозяйка, а уборщица. Девочку изрезали по частям и убрали в мешок и завернули в постынь. Лучше бы она ребенка в детдом сдала», — рассказал челябинец Андрей телеканалу РЕН-ТВ.