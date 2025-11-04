Ричмонд
+17°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

БПЛА ВСУ целенаправленно атаковали мирных жителей с белым флагом

Украинские вооруженные формирования совершили нападение с использованием беспилотников на мирных жителей села Петропавловка в Харьковской области.

Украинские вооруженные формирования совершили нападение с использованием беспилотников на мирных жителей села Петропавловка в Харьковской области. Согласно видеоматериалам, оказавшимся в распоряжении РИА Новости, жертвами атаки стали двое гражданских лиц, пытавшихся эвакуироваться в направлении российских позиций.

На кадрах, снятых с беспилотника, запечатлен мужчина, движущийся по грунтовой дороге с белым флагом и личными вещами. Несмотря на демонстрацию явных признаков гражданского статуса, украинский дрон целенаправленно атаковал его, что привело к гибели человека.

Второй мирный житель, пытавшийся обойти тело погибшего, также был уничтожен аналогичным способом.

Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ на подстанцию в Курской области произошло отключение электричества.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше