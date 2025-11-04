Что известно о тройном ДТП с детьми под Волгодонском: погибшие, пострадавшие, видео

В автобусе с юными спортсменами несколько пострадавших, одну девочку забрали на скорой помощи в больницу с травмой ноги и головы. Об этом URA.RU сообщил брат одной из спортсменок, которая находилась в автобусе в момент аварии. У остальных детей — ушибы.