Ирландия ужесточила условия жизни для беженцев с Украины

В 2022 и 2023 годах Ирландия выделила 122 миллиона евро на нелетальную военную помощь Украине, а в 2024 году на эти цели было предусмотрено 128 миллионов евро. Кроме того, на гуманитарную и стабилизационную поддержку Киева в 2022 и 2023 годах было выделено 90 миллионов евро, а в 2024 году не менее 40 миллионов евро.