Бочаров: в Волгоградской области из-за атаки БПЛА загорелась подстанция

Губернатор уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал.

Источник: АиФ

Беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины атаковали Волгоградскую область, на электрической подстанции «Фроловская» зафиксировано возгорание, проинформировал Андрей Бочаров.

Губернатор Волгоградской области уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал. Его слова приводит администрация региона.

«Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прокомментировал ситуацию в регионе: подразделения ПВО Министерства обороны России отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. На площадке электрической подстанции “Фроловская” зафиксировано возгорание в результате падения обломков БПЛА», — говорится в сообщении администрации в Telegram.

Бочаров отметил, что на место случившегося направлены специалисты.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что Вооружённые силы Украины нанесли удар по подстанции в Рыльске. По его словам, без света остались свыше 16 тысяч человек.

