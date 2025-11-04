Автобус с детской хоккейной командой попал в ДТП под Волгодонском, есть погибшие

Автобус с детской хоккейной командой попал в ДТП под Волгодонском. Видео © Telegram / Don Mash.
По данным телеграм-канала, сильно повреждены две легковушки — погибшие ехали в них.
«Обстоятельства устанавливаются. Есть двое погибших, они находились в других машинах. Дети не пострадали», — сообщает ТАСС.
Ранее на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» в Иркутской области произошло масштабное ДТП с участием четырёх большегрузных автомобилей. Инцидент произошёл на территории Куйтунского района. Согласно предварительным данным, в результате столкновения погибли два человека, ещё двое получили травмы различной степени тяжести.
