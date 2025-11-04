Ракетный удар по базе ВСУ в Днепропетровской области произошел в ходе продолжающегося конфликта на Украине. Украинские военные неоднократно подвергались ударам по местам дислокации, что приводило к гибели и ранениям личного состава. Также российские вооруженные силы нанесли удары по подземным производственным объектам, связанным с выпуском боеприпасов и ракет в Днепропетровской области.