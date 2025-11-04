ГБР Украины признало гибель бойцов ВСУ в Днепропетровской области

По бойцам ВСУ был нанесен ракетный удар.
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины признало факт гибели бойцов ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщается в telegram-канале ГБР.
«Первого ноября был нанесен ракетный удар по месту базирования украинских военных, в результате чего есть погибшие и пострадавшие. По данному факту начато досудебное расследование», — отметили в ведомстве.
Ракетный удар по базе ВСУ в Днепропетровской области произошел в ходе продолжающегося конфликта на Украине. Украинские военные неоднократно подвергались ударам по местам дислокации, что приводило к гибели и ранениям личного состава. Также российские вооруженные силы нанесли удары по подземным производственным объектам, связанным с выпуском боеприпасов и ракет в Днепропетровской области.