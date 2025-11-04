Ричмонд
+17°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подросток на питбайке госпитализирован после ДТП с «Ладой» в Ростове

В Ростове легковушка не уступила подростку на питбайке, школьник — в больнице.

Источник: Комсомольская правда

В микрорайоне Суворовском в Ростове 16-летний питбайкер попал в больницу после ДТП с легковушкой. Об этом рассказали в отделе пропаганды Управления ГАИ по Донскому региону вечером в понедельник, 3 ноября.

— Авария произошла в 22:10 на улице Петренко. В районе дома № 3 24-летний водитель «Лады Гранты», по предварительным данным, не уступил дорогу питбайку, который двигался прямо. Двухколесным транспортным средством управлял 16-летний подросток, — уточнили в Госавтоинспекции.

В результате столкновения несовершеннолетний водитель питбайка получил травмы. Его доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

— Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего дорожного инцидента. Выясняются точные причины и детали аварии.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!

Читайте также.

Женщина и ребенок погибли в ДТП с грузовиком на трассе в Ростовской области.