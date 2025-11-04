Подросток на питбайке госпитализирован после ДТП с «Ладой» в Ростове

В микрорайоне Суворовском в Ростове 16-летний питбайкер попал в больницу после ДТП с легковушкой. Об этом рассказали в отделе пропаганды Управления ГАИ по Донскому региону вечером в понедельник, 3 ноября.
— Авария произошла в 22:10 на улице Петренко. В районе дома № 3 24-летний водитель «Лады Гранты», по предварительным данным, не уступил дорогу питбайку, который двигался прямо. Двухколесным транспортным средством управлял 16-летний подросток, — уточнили в Госавтоинспекции.
В результате столкновения несовершеннолетний водитель питбайка получил травмы. Его доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.
— Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего дорожного инцидента. Выясняются точные причины и детали аварии.
