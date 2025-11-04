Ричмонд
В трех аэропортах России ввели временные ограничения на полеты

В ряде аэропортов центральной России были введены временные ограничения на выполнение авиарейсов.

Согласно информации, распространенной официальным представителем Росавиации Артемом Кореняко в его Telegram-канале, эти меры затронули воздушные гавани в Тамбове («Донское»), Пензе и Саратове («Гагарин»).

Как пояснил Кореняко, приостановка приема и отправки воздушных судов является вынужденной и связана с необходимостью безусловного обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что БПЛА ВСУ целенаправленно атаковали мирных жителей с белым флагом.

