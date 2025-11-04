Ричмонд
+17°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области беспилотник попал в многоквартирный дом

Над Воронежской областью силы ПВО уничтожили семь беспилотников. Обломки дрона попали в многоквартирный дом. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

В Воронежской области ПВО отражают атаку БПЛА.

Над Воронежской областью силы ПВО уничтожили семь беспилотников. Обломки дрона попали в многоквартирный дом. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

«Над двумя районами и двумя городами области уничтожено семь беспилотников. В многоквартирном доме на юге региона повреждены окна в четырех квартирах, также разрушены два гаража с находившимися внутри автомобилями. По предварительным данным, пострадавших нет», — проинформировал губернатор региона Александр Гусев.

Угроза ударов БПЛА сохраняется в Бутурлиновском, Россошанском, Лискинском районах, Борисоглебске и Нововоронеже. Режим опасности продолжает действовать на всей территории региона.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше