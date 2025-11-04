В Воронежской области беспилотник попал в многоквартирный дом

В Воронежской области ПВО отражают атаку БПЛА.
Над Воронежской областью силы ПВО уничтожили семь беспилотников. Обломки дрона попали в многоквартирный дом. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
«Над двумя районами и двумя городами области уничтожено семь беспилотников. В многоквартирном доме на юге региона повреждены окна в четырех квартирах, также разрушены два гаража с находившимися внутри автомобилями. По предварительным данным, пострадавших нет», — проинформировал губернатор региона Александр Гусев.
Угроза ударов БПЛА сохраняется в Бутурлиновском, Россошанском, Лискинском районах, Борисоглебске и Нововоронеже. Режим опасности продолжает действовать на всей территории региона.