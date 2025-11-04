Прокуратура начала проверку из-за падения ребнка в колодец в свердловском городе

«Прокуратура города Нижней Туры организовала проверку в связи с падением четырехлетней девочки в открытый канализационный колодец… Установлено, что 1 ноября 2025 года около 17 часов девочка со своими братьями, 2015 г. р. и 2016 г. р., вышла на прогулку, во время которой упала в колодец, расположенный по улице Советская», — говорится в сообщении прокуратуры.