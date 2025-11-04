Ричмонд
+17°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области из-за падения обломков дронов загорелась подстанция

Российские системы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников в Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Источник: Life.ru

На территории электрической подстанции «Фроловская» произошло возгорание из-за падения обломков одного из дронов. На место происшествия были направлены силы для ликвидации последствий. К 23:30 зафиксировано отсутствие пострадавших и разрушений.

А раннее в период с 20:00 до 23:30 3 ноября дежурными средствами ПВО были сбиты 26 беспилотников Вооружённых сил Украины. Как сообщили в Минобороны, наибольшее количество дронов — 13 — сбили над Волгоградской областью. БПЛА также были зафиксированы в Ростовской, Белгородской и Воронежской областях.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше