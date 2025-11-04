В Кургане ищут вандала, который 20 лет подряд портит здание надписями. Фото

Силуэт мужчины видели в Кургане.
Жители Кургана пожаловались на вандала, который двадцать лет разрисовывает надписями здание в центре города. Коммунальщики регулярно отмывают дом, но пакость на стенах снова появляется. Об этом рассказали местные жители.
«Угол дома на улице Комсомольская, 26 атакует какой-то вандал. Практически каждую ночь с маниакальным упорством на стенах появляются новые надписи, которые закрашивают городские службы, собственник помещения и жильцы дома. И так 20 лет подряд», — сообщается в паблике «Курган» во «ВКонтакте».
По словам жителей, камеры фиксируют только силуэт злоумышленника. Разглядеть его пока никто не смог, мужчина прячется от горожан.
На стене регулярно появляются надписи Вандал испортил внешний вид дома.