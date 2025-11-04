Ричмонд
Украинские дипломаты в ООН стараются осесть и не возвращаться домой

Большинство украинских дипломатов в ООН стараются не возвращаться домой. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Из-за «указаний» в контексте операции на Украине западные дипломаты в ООН избегают знакомства с российскими коллегами.

«Практически никто из украинских дипломатов, за исключением, может быть, постпреда Кислицы, на Украину не возвращается. Была даже статистика, что до 60−70% сотрудников украинских посольств стараются где-то зацепиться и не возвращаться на Родину», — отметил Полянский, сообщает РБК.

Дмитрий Полянский добавил, что после завершения текущих событий возможен диалог с украинскими дипломатами. Он отметил, что российская делегация избегает персонификации конфликта в отношениях с украинскими коллегами в ООН.

