Губернатор Гусев заявил о ликвидации минимум семи БПЛА над Воронежской областью

Украинские дроны продолжают осуществлять попытки атак на российские регионы. В ночь на 4 ноября над Воронежской областью перехватили минимум семь беспилотников ВСУ. Дроны сбиты над двумя районами и городами региона. С такой информацией обратился губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале.
По его данным, пострадавших в результате атаки нет. Губернатор предупредил, что непосредственная угроза удара действует в трех районах области, а также в Борисоглебске и Нововоронеже.
«На юге региона выбиты отдельные стекла в четырех квартирах многоквартирного дома, также повреждены два гаража и находившиеся в них автомобили», — поделился Александр Гусев.
Всего за вечер 3 ноября над российскими регионами ликвидировали 26 беспилотников ВСУ. Большая часть БПЛА уничтожены над Волгоградской областью. Дроны также сбиты над территорией Ростовского, Воронежского и Белгородского регионов.