Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Гусев заявил о ликвидации минимум семи БПЛА над Воронежской областью

Над двумя районами и городами Воронежской области сбили не менее семи БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Украинские дроны продолжают осуществлять попытки атак на российские регионы. В ночь на 4 ноября над Воронежской областью перехватили минимум семь беспилотников ВСУ. Дроны сбиты над двумя районами и городами региона. С такой информацией обратился губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале.

По его данным, пострадавших в результате атаки нет. Губернатор предупредил, что непосредственная угроза удара действует в трех районах области, а также в Борисоглебске и Нововоронеже.

«На юге региона выбиты отдельные стекла в четырех квартирах многоквартирного дома, также повреждены два гаража и находившиеся в них автомобили», — поделился Александр Гусев.

Всего за вечер 3 ноября над российскими регионами ликвидировали 26 беспилотников ВСУ. Большая часть БПЛА уничтожены над Волгоградской областью. Дроны также сбиты над территорией Ростовского, Воронежского и Белгородского регионов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше