В ЯНАО ищут юношу с потерей памяти, пропавшего в другом регионе месяц назад. Фото

Волонтеры «Лиза Алерт» на сайте уточняют, что у пропавшего была травма. Также по данным telegram-канала «Мега Тюмень», буквально перед пропажей Михаил находился в коме после ДТП. Юноша после этого имеет проблемы с памятью. По последним данным его видели в Новом Уренгое в столовой на улице Новая Магистраль.