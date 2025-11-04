В ЯНАО ищут юношу с потерей памяти, пропавшего в другом регионе месяц назад. Фото

Поиски юноши начались почти месяц назад в Свердловской области.
В Новом Уренгое (ЯНАО) ведется поиск 21-летнего Михаила Баженова. Юноша пропал 5 октября в Свердловской области и имеет проблемы с памятью после травмы. Об этом сообщили волонтеры ДПСО «Ямал».
«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Баженов Михаил Григорьевич, 21 год. В селе Чубаровское Свердловской области вышел из дома 5 октября 2025 года. Нуждается в медицинской помощи», — сообщается в telegram-канале поисковиков.
Пропавший страдает потерей памяти после ДТП.
Волонтеры «Лиза Алерт» на сайте уточняют, что у пропавшего была травма. Также по данным telegram-канала «Мега Тюмень», буквально перед пропажей Михаил находился в коме после ДТП. Юноша после этого имеет проблемы с памятью. По последним данным его видели в Новом Уренгое в столовой на улице Новая Магистраль.
В день пропажи он был одет в куртку цвета хаки, сиреневые штаны, белые кроссовки и черную шапку. Из примет — худощавое телосложение, рост 175 сантиметров, карие глаза и темно-русые волосы. О его местонахождении просьба сообщать по номерам" 112 и 8−800−200−71−78.