В Британии хотят принять поправки о наказании за протесты

Согласно поправкам, озапрет будет распространяться на акции протеста, проводимые у жилищ муниципальных служащих, членов парламента, представителей палаты лордов и иных лиц, выдвигавших свои кандидатуры на государственные посты. Представители МВД Великобритании пояснили изданию, что законодательные поправки предусматривают уголовную ответственность за организацию протестных мероприятий, целью которых является оказание давления на парламентариев в связи с исполнением ими служебных полномочий или касательно их частной жизни. Принятие данных нормативных положений может усилить критические настроения в адрес правительства в связи с введением ограничений, отмечает Guardian.