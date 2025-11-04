Ричмонд
В Британии хотят принять поправки о наказании за протесты

Активистам в Великобритании может грозить тюремный срок до шести месяцев за протесты перед домами депутатов в случае принятия новых законодательных поправок. Об этом сообщает издание Guardian.

Соответствующие поправки британское правительство планирует внести 4 ноября.

«Активистов могут начать сажать в тюрьму на срок до шести месяцев за протесты возле домов депутатов в Англии и Уэльсе в соответствии с новым законом, направленным на борьбу с преследованием политиков после всплеска жалоб на запугивание», — пишет издание. Британское правительство планирует внести соответствующие изменения в закон о преступности и полиции 4 ноября.

Согласно поправкам, озапрет будет распространяться на акции протеста, проводимые у жилищ муниципальных служащих, членов парламента, представителей палаты лордов и иных лиц, выдвигавших свои кандидатуры на государственные посты. Представители МВД Великобритании пояснили изданию, что законодательные поправки предусматривают уголовную ответственность за организацию протестных мероприятий, целью которых является оказание давления на парламентариев в связи с исполнением ими служебных полномочий или касательно их частной жизни. Принятие данных нормативных положений может усилить критические настроения в адрес правительства в связи с введением ограничений, отмечает Guardian.