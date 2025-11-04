Ричмонд
RTL: бельгийским военным разрешили сбивать БПЛА над базами, но им нечем

В Бельгии армии разрешили сбивать дроны над военными базами. Однако оказалось, что у военных не хватает необходимых инструментов для борьбы с беспилотниками. Об этом рассказал министр обороны страны Тео Франкен.

В Бельгии армии разрешили сбивать дроны над военными базами. Однако оказалось, что у военных не хватает необходимых инструментов для борьбы с беспилотниками. Об этом рассказал министр обороны страны Тео Франкен.

«Беспилотники, обнаруженные над военными базами, могут быть сбиты. Но у нас нет всех необходимых инструментов для их уничтожения», — передает телекомпания RTL слова министра.

Ситуация с беспилотниками над военными объектами становится актуальной проблемой для европейских стран. Ранее аналогичные полномочия на уничтожение дронов, угрожающих военным базам, получили британские военные, а европейские СМИ фиксировали случаи появления беспилотников вблизи аэропортов в Дании, Норвегии и Германии.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
