Электроподстанция загорелась из-за падения обломков БПЛА в Волгоградской области

Пожар произошел на электроподстанции в Волгоградской области — на территорию упали обломки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в понедельник, 3 ноября, сообщил глава региона Андрей Бочаров.
— На площадке электрической подстанции «Фроловская» зафиксировано возгорание в результате падения обломков БПЛА, — цитирует губернатора Telegram-канал «Регион 34».
На данный момент специалисты пытаются устранить последствия, вызванные атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пострадавших и разрушений не зафиксировано.
В этот же день ВСУ нанесли удар по подстанции в Рыльске Курской области. Из-за этого в городе произошло аварийное отключение электроснабжения.
1 ноября два человека также пострадали в результате атаки беспилотника на хутор Ленинаван в Мясниковском районе Ростовской области.