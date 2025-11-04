Ричмонд
Электроподстанция загорелась из-за падения обломков БПЛА в Волгоградской области

Пожар произошел на электроподстанции в Волгоградской области — на территорию упали обломки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в понедельник, 3 ноября, сообщил глава региона Андрей Бочаров.

— На площадке электрической подстанции «Фроловская» зафиксировано возгорание в результате падения обломков БПЛА, — цитирует губернатора Telegram-канал «Регион 34».

На данный момент специалисты пытаются устранить последствия, вызванные атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

В этот же день ВСУ нанесли удар по подстанции в Рыльске Курской области. Из-за этого в городе произошло аварийное отключение электроснабжения.

1 ноября два человека также пострадали в результате атаки беспилотника на хутор Ленинаван в Мясниковском районе Ростовской области.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
