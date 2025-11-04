Рабочего спасли из-под завалов обрушившейся башни Конти в Риме

Напомним, днём 3 ноября произошло обрушение башни в центре Рима. Инцидент случился на территории знаменитых Императорских форумов при проведении реставрационных работ. Обрушение произошло на глазах у многочисленных туристов. Разрушение конструкции произошло внутри башни, которая была частично окружена строительными лесами и защитными ограждениями. Позднее произошло повторное обрушение, облако каменной пыли накрыло толпу зевак и журналистов, что заставило правоохранителей расширить зону оцепления.