На Камчатке за сутки произошло 57 афтершоков магнитудой до 6,2

Ранее на Камчатке произошло два землетрясения магнитудой от 5,0 до 5,6. Первый толчок произошёл на глубине 23,5 км в 163 км от Петропавловска-Камчатского. Второй зафиксирован на глубине 42,5 км в 397 км от города. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.