Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья Камчатки

Сейсмологи зафиксировали подземные колебания в акватории Тихого океана на координатах 51.6698 с. ш., 158.3512 в. д. По данным геофизической службы, угроза цунами не объявлялась.
Представители служб подчеркнули, что ситуация находится под контролем, пострадавших и разрушений на данный момент не зафиксировано.
Ранее на Камчатке огромная волна едва не смыла автомобиль вместе с рыбаками. Инцидент произошёл на дороге между посёлком Октябрьским и мысом Левашова, когда бушующие волны Охотского моря накрыли движущийся транспорт. В какой-то момент мощная волна обрушилась на движущееся вдоль берега транспортное средство, едва не смыв его с дороги в воду.
