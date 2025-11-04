Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья Камчатки

Ранее на Камчатке огромная волна едва не смыла автомобиль вместе с рыбаками. Инцидент произошёл на дороге между посёлком Октябрьским и мысом Левашова, когда бушующие волны Охотского моря накрыли движущийся транспорт. В какой-то момент мощная волна обрушилась на движущееся вдоль берега транспортное средство, едва не смыв его с дороги в воду.