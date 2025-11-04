Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД работает на месте ДТП с автобусом детской хоккейной команды под Волгодонском

На месте ДТП под Волгодонском работают полицейские для проверки всех обстоятельств происшествия. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МВД по Ростовской области.

Источник: Life.ru

«В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия, уточняют все обстоятельства произошедшего, а также количество пострадавших», — уточнили в ведомстве.

Напомним, микроавтобус с детской хоккейной командой попал в дорожно-транспортное происшествие в Ростовской области. В результате инцидента погибли как минимум два человека, которые находились в других машинах. Сильно повреждены две легковушки — погибшие ехали в них. По предварительным данным, дети не пострадали.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.