Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали двух мирных жителей под Купянском — гражданские пытались эвакуироваться и дойти до солдат ВС РФ. Об этом в понедельник, 3 ноября, сообщили в Telegram-канале «Оперативный простор».
На опубликованных кадрах видно, как по дороге идет мирный житель с белым флагом. Однако оператора дрона это не остановило — он направил в его сторону заряд, после чего взорвал.
Второй гражданский начал обходить тело погибшего — его постигла та же участь, следует из видео в публикации.
До этого украинские беспилотники в Новогригоровке Запорожской области убили солдат ВСУ при попытке сдаться в плен. Среди уничтоженных — наемник из Колумбии, показавший до этого белый флаг.
6 августа жительница Малой Локни Валентина Ушкалова поделилась, как в первые дни оккупации бойцами украинской армии Курской области встретила военного, убившего ее соседку.
Тогда же врио губернатора Александр Хинштейн сообщал, что жертвами ВСУ с момента вторжения в Курскую область стали 288 местных мирных жителей. Он сравнил преступления украинских солдат со зверствами «гитлеровских палачей».