Американский самолет-шпион заметили неподалеку от России

Американский самолет заметили над Черным морем.
Разведывательный самолет американских ВВС был замечен недалеко от РФ над Черным морем. Об этом пишет telegram-канал Shot.
«Boeing RC-135U Combat Sent с позывным JAKE37 кружит в нейтральном воздушном пространстве над Черным морем. Самолет-разведчик летает от Севастополя и в непосредственной близости к Сочи», — сообщает канал.
Ранее над Черным морем западнее Крыма были замечены американский и британский разведсамолеты Boeing P-8A Poseidon и Boeing RC-135W Rivet Joint. Воздушные суда вылетели с баз НАТО.
