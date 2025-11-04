СК РФ проверит сбежавшего военного Кострикина на причастность к новому убийству

Военные следственные органы СК России возбудили уголовное дело, связанное с убийством жителя Новой Таволжанки в Белгородской области, произошедшем 3 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
— На причастность к совершенному преступлению также проверяется рядовой Алексей Кострикин, который в октябре 2025 года, находясь в поселке Новая Таволжанка Белгородской области, совершил убийство владельца дома, затем изнасиловал его супругу, — добавили в сообщении.
30 октября Кострикина задержали в Белгородской области — на данный момент он подозревается в убийстве и изнасиловании.
Ранее тела супругов обнаружили в частном доме в деревне Соболиха в Подмосковье. Убитых нашли сотрудники МЧС, прибывшие на место для тушения пожара.