СК РФ проверит сбежавшего военного Кострикина на причастность к новому убийству

Военные следственные органы СК России возбудили уголовное дело, связанное с убийством жителя Новой Таволжанки в Белгородской области, произошедшем 3 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

— На причастность к совершенному преступлению также проверяется рядовой Алексей Кострикин, который в октябре 2025 года, находясь в поселке Новая Таволжанка Белгородской области, совершил убийство владельца дома, затем изнасиловал его супругу, — добавили в сообщении.

30 октября Кострикина задержали в Белгородской области — на данный момент он подозревается в убийстве и изнасиловании.

Ранее тела супругов обнаружили в частном доме в деревне Соболиха в Подмосковье. Убитых нашли сотрудники МЧС, прибывшие на место для тушения пожара.