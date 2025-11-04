СК РФ проверит сбежавшего военного Кострикина на причастность к новому убийству

— На причастность к совершенному преступлению также проверяется рядовой Алексей Кострикин, который в октябре 2025 года, находясь в поселке Новая Таволжанка Белгородской области, совершил убийство владельца дома, затем изнасиловал его супругу, — добавили в сообщении.